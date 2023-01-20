Временно руководить Нацполицией будет Иван Выговский
20.01.2023, 20:21
Иван Выговский (фото - Нацполиция)
Временное исполнение обязанностей главы Нацполиции возложено на Ивана Выговского, руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 20 января.
Глава Нацполиции Игорь Клименко выполняет обязанности министра внутренних дел.
- 18 января в результате крушения вертолета в Броварах погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
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