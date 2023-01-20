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Временно руководить Нацполицией будет Иван Выговский

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 20:21
Временно руководить Нацполицией будет Иван Выговский - Фото
Иван Выговский (фото - Нацполиция)

Временное исполнение обязанностей главы Нацполиции возложено на Ивана Выговского, руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 20 января.

Глава Нацполиции Игорь Клименко выполняет обязанности министра внутренних дел.

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Вадим Ребрина
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Игорь Клименко Нацполиция иван выговский
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