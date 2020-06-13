Все члены украинской делегации, которая была в Париже, здоровы - Офис президента

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

У всех членов украинской делегации, которая 12 июня была в Париже, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина сообщил вице-премьер Алексей Резников.

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Он сказал, что только что получил результаты теста, и они отрицательные.

"Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", - сказал Резников.



Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента.

12 июня во Франции побывала министра обороны Андрея Тарана , министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко , заместителя главы ОП Игоря Жовквы и советника президента Руслана Демченко. украинская делегация в составе Резникова, главы ОП Андрея Ермака

Сегодня сообщалось, что все они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 и ожидают результаты.



