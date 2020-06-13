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Все члены украинской делегации, которая была в Париже, здоровы - Офис президента

Все члены украинской делегации, которая была в Париже, здоровы - Офис президента - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
13.06.2020, 19:39

Вице-премьер поблагодарил всех за беспокойство

У всех членов украинской делегации, которая 12 июня была в Париже, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина сообщил вице-премьер Алексей Резников.

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Он сказал, что только что получил результаты теста, и они отрицательные.

"Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации", - сказал Резников.

Позже эту информацию подтвердили в Офисе президента.

  • 12 июня во Франции побывала украинская делегация в составе Резникова, главы ОП Андрея Ермака, министра обороны Андрея Тарана, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, заместителя главы ОП Игоря Жовквы и советника президента Руслана Демченко.
  • Сегодня сообщалось, что все они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 и ожидают результаты. 

Вадим Ребрина
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