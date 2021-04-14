"Все, что нужно знать о дипломатии РФ". Посол России хамски ответил в переписке дипломатов

Сегодня состоялось специальное заседание ОБСЕ – Украина предложила созвать его для обсуждения деятельности России у границ страны. Однако глава российской делегации в ОБСЕ сообщил в чате дипломатов, что "не собирается метать бисер перед ...". Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк.

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Из скриншота переписки понятно, что Цимбалюк инициировал проведение заседания. Свое участие также подтвердила представитель США.

"Руководитель делегации Российской Федерации К.Ю.Гаврилов не собирается "метать бисер перед...", — написала в чат советник российского представительства Юлия Жданова.

Це все, що Вам потрібно знати про російську дипломатію в ОБСЄ.



Сьогодні відбулося спец.онлайн засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва на запит України для обговорення незвичної військової діяльності РФ на кордоні з Україною та в тимчасово окупованих районах pic.twitter.com/Ux5T1XjtsO — Yevhenii Tsymbaliuk (@YevheniiT) April 14, 2021

23 марта сообщалось, что полиция Франции подозревает в продаже украденных велосипедов сотрудника российского консульства в Страсбурге.

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Станислав Стороженко

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