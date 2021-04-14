UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Все, что нужно знать о дипломатии РФ". Посол России хамски ответил в переписке дипломатов

14.04.2021, 14:42
Константин Гаврилов (Фото - rusarmscontrol:Facebook)

Сегодня состоялось специальное заседание ОБСЕ – Украина предложила созвать его для обсуждения деятельности России у границ страны. Однако глава российской делегации в ОБСЕ сообщил в чате дипломатов, что "не собирается метать бисер перед ...". Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк.  

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Из скриншота переписки понятно, что Цимбалюк инициировал проведение заседания. Свое участие также подтвердила представитель США. 

"Руководитель делегации Российской Федерации К.Ю.Гаврилов не собирается "метать бисер перед...", — написала в чат советник российского представительства Юлия Жданова.

Читайте также: Российские дипломаты и их семьи уезжали из Северной Кореи на самоходной дрезине – видео

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
константин гаврилов Евгений Цимбалюк Россия дипломатия обсе рф заседание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 