"Все лучше для нас и все хуже для них". Сводка о ситуации в Украине на 13:00 от Арестовича

Украинские войска гоняют российских оккупантов в районе Макарова "по кустам" – это успех наших Вооруженных сил. На седьмой день от начала агрессии мы перешли в контрнаступление на отдельных направлениях. Освободили важный район. ВСУ с военной точки зрения делают чудеса, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Ниже – главное из брифинга.

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Черниговское – Сумское направление. Россияне пытаются двигаться в сторону Киева, но "их ждет много сюрпризов".



В Харькове россияне пытаются окружить город с запада, но получают катастрофические потери, темп очень слабый и скоро наступление им придется брать в кавычки.



Зона ООС. Наши подразделения удерживают позиции, в том числе укрепились на окраинах Горловки. Мариуполь – обстановка контролируемая.

Направление Херсон-Николаев. Враг пытается вторые сутки продвигаться и терпит разгромное поражение. Не может продвинуться или похвастаться ни единым тактическим успехом. Не то что оперативным – даже тактическим.

Энергодар и Запорожье – под нашим контролем, под контролем ВСУ. Города готовы к обороне. АЭС в безопасности. Оснований для волнений нет.



Одесса – Николаев. Одесса держится, Николаев отбил воздушный десант, полностью уничтожил его вчера. Ситуация контролируется нашими военными и руководством областных государственных администраций, мэрами городов и местною властью. Сообщения о российских кораблях, которые якобы идут на Одессу, были радостно встречены одесситами, которые с нетерпением ждут встречи с врагом.



Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Харьков, Житомир. Тактика эта не имеет никакого смысла – чистое запугивание и попытка запугать нас психологически. Ломаться нельзя. Каждый из нас солдат и воюет на своем месте.



"Хочу поблагодарить общины и руководство западных областей, которые прилагают усилия, чтобы обеспечивать центр, юг и восток Украины, которые сражаются, ресурсами, техникой, поддержкой и личным составом. Благодарим западные области за помощь центру, югу, востоку и северу", – сказал Арестович.

По его словам, местное население ведет партизанскую войну, держатся города-миллионники – это все замедляет врага.

"Борьба идет за каждую минуту. Любое действие, которое способно отсрочить реализацию планов врага, помогает нам. Ситуация в мире благодаря санкциям обстоит так, что помощь нам усиливается каждую минуту, а враг каждую минуту теряет ресурс, темп и в конечном итоге это ведет к срыву его планов, которые они строят против Украины. Каждая минута ведет нас к победе. Мы уже не только обороняемся, но и контратакуем. Ситуация становится все лучше для нас и все хуже для них", – закончил спикер на оптимистической ноте.

Евгений Пилипенко

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