UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Все лучше для нас и все хуже для них". Сводка о ситуации в Украине на 13:00 от Арестовича

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 13:35
Алексей Арестович (скриншот из видео)

Украинские войска гоняют российских оккупантов в районе Макарова "по кустам" – это успех наших Вооруженных сил. На седьмой день от начала агрессии мы перешли в контрнаступление на отдельных направлениях. Освободили важный район. ВСУ с военной точки зрения делают чудеса, заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Ниже – главное из брифинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Черниговское – Сумское направление. Россияне пытаются двигаться в сторону Киева, но "их ждет много сюрпризов".

В Харькове россияне пытаются окружить город с запада, но получают катастрофические потери, темп очень слабый и скоро наступление им придется брать в кавычки.

Зона ООС. Наши подразделения удерживают позиции, в том числе укрепились на окраинах Горловки. Мариуполь – обстановка контролируемая.

Направление Херсон-Николаев. Враг пытается вторые сутки продвигаться и терпит разгромное поражение. Не может продвинуться или похвастаться ни единым тактическим успехом. Не то что оперативным – даже тактическим.

Энергодар и Запорожье – под нашим контролем, под контролем ВСУ. Города готовы к обороне. АЭС в безопасности. Оснований для волнений нет.

Одесса – Николаев. Одесса держится, Николаев отбил воздушный десант, полностью уничтожил его вчера. Ситуация контролируется нашими военными и руководством областных государственных администраций, мэрами городов и местною властью. Сообщения о российских кораблях, которые якобы идут на Одессу, были радостно встречены одесситами, которые с нетерпением ждут встречи с врагом.

Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Харьков, Житомир. Тактика эта не имеет никакого смысла – чистое запугивание и попытка запугать нас психологически. Ломаться нельзя. Каждый из нас солдат и воюет на своем месте.

"Хочу поблагодарить общины и руководство западных областей, которые прилагают усилия, чтобы обеспечивать центр, юг и восток Украины, которые сражаются, ресурсами, техникой, поддержкой и личным составом. Благодарим западные области за помощь центру, югу, востоку и северу", – сказал Арестович.

По его словам, местное население ведет партизанскую войну, держатся города-миллионники – это все замедляет врага.

"Борьба идет за каждую минуту. Любое действие, которое способно отсрочить реализацию планов врага, помогает нам. Ситуация в мире благодаря санкциям обстоит так, что помощь нам усиливается каждую минуту, а враг каждую минуту теряет ресурс, темп и в конечном итоге это ведет к срыву его планов, которые они строят против Украины. Каждая минута ведет нас к победе. Мы уже не только обороняемся, но и контратакуем. Ситуация становится все лучше для нас и все хуже для них", – закончил спикер на оптимистической ноте.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 