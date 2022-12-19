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"Все по херсонскому сценарию". Спикер ВСУ объяснила действия оккупантов в Мелитополе

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 19:45
Наталья Гуменюк (скриншот видео)

На левом берегу Днепра, в частности в Мелитополе, российские оккупанты сейчас ведут себя так же, как они действовали перед бегством из Херсона. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос о событиях на левом берегу Днепра, в частности о скоплении оккупантов в Мелитополе и строительстве ими линии обороны, Гуменюк напомнила о событиях, которые предшествовали освобождению Херсона.

"Ну в принципе все по тому же сценарию, наверное, что он им очень понравился, как и было на правом берегу. Они сначала скапливались вокруг Херсона... Потом сообщали, что оставляют некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали о том, что "еще не все потеряно"... После этого начинали выносить из банковских учреждений и других заведений то, что считали ценным", – рассказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что оккупанты сейчас пытаются обустроить линию обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то отчитаться перед своим руководством.

"В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, поэтому пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это закончится", – сказала спикер ОК "Юг".

  • Утром 19 декабря Генштаб сообщил, что под временно оккупированным Мелитополем увеличилось количество российских захватчиков.

Читайте также: Мелитополь. ВСУ уничтожили руководящий состав 58 общевойсковой армии России — Генштаб

Наталія Медведєва
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война мелитополь Наталья Гуменюк
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