"Все по херсонскому сценарию". Спикер ВСУ объяснила действия оккупантов в Мелитополе

На левом берегу Днепра, в частности в Мелитополе, российские оккупанты сейчас ведут себя так же, как они действовали перед бегством из Херсона. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос о событиях на левом берегу Днепра, в частности о скоплении оккупантов в Мелитополе и строительстве ими линии обороны, Гуменюк напомнила о событиях, которые предшествовали освобождению Херсона.

"Ну в принципе все по тому же сценарию, наверное, что он им очень понравился, как и было на правом берегу. Они сначала скапливались вокруг Херсона... Потом сообщали, что оставляют некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали о том, что "еще не все потеряно"... После этого начинали выносить из банковских учреждений и других заведений то, что считали ценным", – рассказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что оккупанты сейчас пытаются обустроить линию обороны на позициях вглубь территории на левом берегу Днепра и хоть как-то отчитаться перед своим руководством.

"В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, поэтому пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это закончится", – сказала спикер ОК "Юг".

Утром 19 декабря Генштаб сообщил, что под временно оккупированным Мелитополем увеличилось количество российских захватчиков.

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Наталія Медведєва

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