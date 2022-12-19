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Оккупантов стало больше под Мелитополем, Россия атакует на востоке – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 07:32
Оккупантов стало больше под Мелитополем, Россия атакует на востоке – сводка Генштаба ВСУ - Фото
ЗСУ (Фото: 93 ОМБр ''Холодний Яр'')

Под временно оккупированным Мелитополем увеличилось количество российских захватчиков, армия РФ атакует в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия армии России:

В Мелитопольском районе увеличилось количество оккупантов. Армия РФ рассматривает возможность привлечения к боевым действиям полицейских-предателей, которые перешли на их сторону.

Оккупантов стало больше под Мелитополем, Россия атакует на востоке – сводка Генштаба ВСУ

Также россияне проводят незаконные обыски населения в оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей, особое внимание уделяют смартфонам.

За сутки армия РФ нанесла четыре ракетных и семь авиационных ударов, 55 раз обстреливала из РСЗО.

Действия сил обороны Украины:

Украинские военные отбили атаки в Луганской области – в районах в Стельмаховки, Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки. В Донецкой – в районах Верхнекаменского, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Красногоровки, Александрополя, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

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Оккупантов стало больше под Мелитополем, Россия атакует на востоке – сводка Генштаба ВСУ

Авиация за сутки нанесла девять ударов по скоплениям личного состава и техники армии РФ, а также три – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбито семь вражеских дронов Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район скопления живой силы, два склада боеприпасов и станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс армия рф генштаб мелитополь войска россии
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