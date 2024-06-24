"Все ракеты РФ летят куда надо". Разоблачены работницы миграционной службы Одесщины: аудио

Две сотрудницы миграционной службы Одесской области открыто оправдывали вооруженную агрессию РФ и обвиняли в войне украинские власти, пишет ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований вручило подозрения двум сотрудницам миграционной службы в Одесской области, открыто поддерживавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Женщинам может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщило ГБР.

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Бюро опубликовало запись разговора, в которой начальница одного из районных отделов миграционной службы Одесской области во время общения со своими коллегами и посетителями активно пропагандировала российские нарративы.

"Это территория (Одесская область. – Ред.), которая всегда принадлежала РФ. Всегда. Эту территорию у турок отвоевала Россия <...> Дело в том, что все ракеты (российские. – Ред.) летят куда надо. Все", – сказала женщина в беседе с начальницей миграционной службы.

Во время обысков жилья фигуранток правоохранители обнаружили "георгиевские" ленты и другую пророссийскую атрибутику.

Сотрудницам миграционной службы сообщено о подозрении в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

4 июня представитель ГБР сообщил, что не более 2% правоохранителей из разных ведомств проходят по делам о государственной измене. С начала большой войны ГБР занималось 2022 уголовными производствами о госизмене против депутатов, правоохранителей, судей.

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