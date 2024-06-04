ГБР: Правоохранителей, обвиняемых в государственной измене – не более 2%
Около 1-2% правоохранителей из разных ведомств проходят по делам о государственной измене. С начала большой войны Государственное бюро расследований занималось 2022 уголовными производствами по государственной измене в отношении депутатов, правоохранителей, судей. Об этом рассказал первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко в интервью "Интерфакс-Украина".
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Удовиченко отметил, что в суды направили обвинительные акты в отношении служащих:
→ Службы безопасности Украины: два;
→ Национальной полиции: 464;
→ прокуратуры: 14;
→ налоговой: 28;
→ таможенной службы: пять;
→ пограничной службы: 38;
→ уголовно-исполнительной службы: 365;
→ службы чрезвычайных ситуаций: 49;
→ судов: 187.
Представитель ГБР отметил, что по сравнению с общим количеством правоохранителей в каждом ведомстве, обвинительных актов в отношении полицейских выходит менее половины процента.
"В среднем по ведомствам – примерно 1-2%, то есть совсем небольшая цифра", – сказал Удовиченко.
Он отметил, что с начала полномасштабной войны ГБР расследовало 2022 уголовных производства по государственной измене в отношении депутатов, правоохранителей, судей. По этим делам проверялось более 2500 человек – все эти дела уже переданы в суд, рассказал Удовиченко.
Также представитель ГБР подчеркнул, что это только то, что было в производстве бюро, такие дела также расследует СБУ и Нацполиция.
- 17 июля президент Зеленский устранил бывшего главу СБУ Ивана Баканова с должности и объяснил это обилием правоохранителей-предателей, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения. А уже 19 июля 2023 стало известно, что экс-председатель СБУ стал адвокатом в Полтавской области.
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