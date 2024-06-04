ГБР: Правоохранителей, обвиняемых в государственной измене – не более 2%

Представитель ГБР рассказал, что с начала полномасштабного вторжения по этим делам проверялось более 2500 человек

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Около 1-2% правоохранителей из разных ведомств проходят по делам о государственной измене. С начала большой войны Государственное бюро расследований занималось 2022 уголовными производствами по государственной измене в отношении депутатов, правоохранителей, судей. Об этом рассказал первый заместитель директора ГБР Александр Удовиченко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Удовиченко отметил, что в суды направили обвинительные акты в отношении служащих:

→ Службы безопасности Украины: два;

→ Национальной полиции: 464;

→ прокуратуры: 14;

→ налоговой: 28;

→ таможенной службы: пять;

→ пограничной службы: 38;

→ уголовно-исполнительной службы: 365;

→ службы чрезвычайных ситуаций: 49;

→ судов: 187.

Представитель ГБР отметил, что по сравнению с общим количеством правоохранителей в каждом ведомстве, обвинительных актов в отношении полицейских выходит менее половины процента.

"В среднем по ведомствам – примерно 1-2%, то есть совсем небольшая цифра", – сказал Удовиченко.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны ГБР расследовало 2022 уголовных производства по государственной измене в отношении депутатов, правоохранителей, судей. По этим делам проверялось более 2500 человек – все эти дела уже переданы в суд, рассказал Удовиченко.

Также представитель ГБР подчеркнул, что это только то, что было в производстве бюро, такие дела также расследует СБУ и Нацполиция.

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