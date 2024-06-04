ДБР: Правоохоронців, яких звинувачують у державній зраді – не більше 2%

Представник ДБР розповів, що з початку повномасштабного вторгнення за цими справами перевірялися понад 2500 людей

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Близько 1-2% правоохоронців з різних відомств проходять у справах про державну зраду. Від початку великої війни Державне бюро розслідувань займалося 2022 кримінальними провадженнями про державну зраду щодо депутатів, правоохоронців, суддів. Про це розповів перший заступник директора ДБР Олександр Удовиченко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Удовиченко зазначив, що до судів направили обвинувальні акти щодо службовців:

→ Служби безпеки України: два;

→ Національної поліції: 464;

→ прокуратури: 14;

→ податкової: 28;

→ митної служби: п'ять;

→ прикордонної служби: 38;

→ кримінально-виконавчої служби: 365;

→ служби надзвичайних ситуацій: 49;

→ судів: 187.

Представник ДБР зауважив, що порівняно із загальною кількістю правоохоронців у кожному відомстві, обвинувальних актів щодо поліцейських виходить менше половини відсотка.

"В середньому по відомствах — приблизно 1-2%, тобто зовсім невелика цифра", — сказав Удовиченко.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни ДБР розслідувало 2022 кримінальні провадження про державну зраду щодо депутатів, правоохоронців, суддів. За цими справами перевіряли понад 2500 людей – всі ці справи вже передані до суду, розповів Удовиченко.

Також представник ДБР підкреслив, що це тільки те, що було в провадженні бюро, — такі справи також розслідує СБУ та Нацполіція.

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