ДБР: Баканов не причетний до дій підозрюваного у держзраді експосадовця СБУ Дудіна

Колишній очільник СБУ не допитувався за справою ексголови Харківського управління спецслужби: слідчі не бачать у цьому "ніякого процесуального сенсу"

Іван Баканов (Фото: пресслужба СБУ)

За даними слідства, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов не причетний і не знав про діяльність підозрюваного у державній зраді ексочільника Харківського обласного управління спецслужби Романа Дудіна. Про це заявив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Як слідчий маю говорити мовою фактів: жодного доказу того, що дії пана Дудіна були санкціоновані, що він діяв із кимось у змові, слідством не здобуто", – заявив він.

За словами Удовиченка, під час судового розгляду Дудін заявляє про нібито вплив ексочільника СБУ: стверджує, що доповідав Баканову, і його дії були санкціоновані.

Посадовець ДБР наполягає, що слова Дудіна не відповідають дійсності – і це перевірено матеріалами досудового розслідування.

Також правоохоронець висловив упевненість, що ані Баканов, ані хтось інший із керівників центрального апарату СБУ не були в курсі діяльності Дудіна.

Удовиченко додав, що ДБР не бачило "ніякого процесуального сенсу" у допитах Баканова: "Багатьма матеріалами був спростований факт того, що Дудіну хтось із керівництва СБУ надавав вказівки".

Заступник директора ДБР стверджує: відомство підтвердило, що Дудін ухвалював рішення особисто.

"Допитано дуже багато свідків – співробітників СБУ, інших інституцій, які сформували цілісну картину. Дудін, на нашу думку, намагається політизувати процес, штучно перекласти, консолідувати відповідальність і втягнути в свій злочин посадову особу найвищого рівня", – додав чиновник.

ДОВІДКА. 29 серпня 2023 року ЗМІ hromadske опублікувало нібито листування Баканова з тодішніми очільниками регіональних управлінь СБУ у перші дні повномасштабного вторгнення, зокрема з підозрюваними у держзраді Олегом Кулінічем та Дудіним. В інтерв'ю Інтерфакс-Україна Удовиченко стверджує, що за справою Кулініча Баканова теж не допитували: "Слідчі так само не бачили в тому доцільності". Серед іншого стверджується, що 26 лютого 2022 року Дудін отримав наказ від Баканова прибути у Київ разом зі спецпризначенцями. Автентичність цього листування наразі не підтверджена.

Удовиченко називає нібито недоторканість Баканова та відсутність дозволів на допит – "конспірологічними теоріями", і якби слідчі заявили про необхідність – вони б допитали колишнього голову СБУ.

На думку посадовця ДБР, якби Дудін робив все за вказівкою Баканова та керівництва СБУ, то він "не був би зараз на лаві підсудних".

Дії Дудіна правоохоронець характеризує як "так звану інтелектуальну державну зраду" – це коли фактично особа своїми діями або бездіяльністю (виходячи зі своїх ідеологічних та моральних принципів) сприяє підривній діяльності проти України.

Удовиченко стверджує: Дудін не передавав нікому державних таємниць – він "просто навмисно паралізував роботу СБУ в Харківській області", і цим сприяв Росії, що доведено матеріалами слідства.

"Коли ми готували підозру, то радилися із суддями, – така форма державної зради є, це був один із перших кейсів", – додав заступник голови Бюро.

Проте йдеться не лише про звинувачення у бездіяльності, але й щодо конкретних дій колишнього голови обласного СБУ: за даними правоохоронця, Дудін намагався захопити владу, коли відправив своїх підлеглих до кабінету очільника Харківської обладміністрації, де відбувалася нарада.

У такий спосіб підозрюваний мав на меті паралізувати діяльність обласної влади – і на короткий період часу йому навіть вдалося вимкнути центр управління регіоном, підсумовує правоохоронець.

29 травня 2022 року президент Володимир Зеленський після поїздки до Харківської області оголосив про звільнення Дудіна. Через понад три місяці експосадовця затримали правоохоронці, суд заарештував його без права на внесення застави.

ДБР заявляло, що Дудін навмисно перешкоджав обласній владі організовувати оборону – йому повідомили про підозру в держзраді та самовільному залишенні місця служби.

17 липня президент Зеленський усунув Баканова з посади та пояснив це великою кількістю правоохоронців-зрадників, що перейшли на бік РФ після повномасштабного вторгнення. А вже 19 липня 2023 року стало відомо, що ексголова СБУ став адвокатом у Полтавській області.

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