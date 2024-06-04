ГБР: Баканов не причастен к действиям подозреваемого в госизмене экс-чиновника СБУ Дудина

Бывший глава СБУ не допрашивался по делу экс-главы Харьковского управления спецслужбы: следователи не видят в этом "никакого процессуального смысла"

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

По данным следствия, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не причастен и не знал о деятельности подозреваемого в государственной измене экс-начальника Харьковского областного управления спецслужбы Романа Дудина. Об этом заявил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко в интервью Интерфакс-Украина.

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"Как следователь должен говорить на языке фактов: ни одного доказательства того, что действия господина Дудина были санкционированы, что он действовал с кем-то в сговоре, следствием не добыто", – заявил он.

По словам Удовиченко, во время судебного разбирательства Дудин заявляет о якобы влиянии экс-начальника СБУ: утверждает, что докладывал Баканову, и его действия были санкционированы.

Чиновник ГБР настаивает, что слова Дудина не соответствуют действительности – и это проверено материалами досудебного расследования.

Также правоохранитель выразил уверенность, что ни Баканов, ни кто-либо другой из руководителей центрального аппарата СБУ не были в курсе деятельности Дудина.

Удовиченко добавил, что ГБР не видело "никакого процессуального смысла" в допросах Баканова: "Многими материалами был опровергнут факт того, что Дудину кто-то из руководства СБУ давал указания".

Замдиректора ГБР утверждает: ведомство подтвердило, что Дудин принимал решения лично.

"Допрошено очень много свидетелей – сотрудников СБУ, других институтов, которые сформировали целостную картину. Дудин, по нашему мнению, пытается политизировать процесс, искусственно переложить, консолидировать ответственность и втянуть в свое преступление должностное лицо высшего уровня", – добавил чиновник.

СПРАВКА. 29 августа 2023 года СМИ hromadske опубликовало якобы переписку Баканова с тогдашними руководителями региональных управлений СБУ в первые дни полномасштабного вторжения, в частности с подозреваемыми в госизмене Олегом Кулиничем и Дудиным. В интервью Интерфакс-Украина Удовиченко утверждает, что по делу Кулинича Баканова тоже не допрашивали: "Следователи так же не видели в том целесообразности". Среди прочего утверждается, что 26 февраля 2022 года Дудин получил приказ от Баканова прибыть в Киев вместе со спецназовцами. Подлинность этой переписки пока не подтверждена.

Удовиченко называет якобы неприкосновенность Баканова и отсутствие разрешений на допрос – "конспирологическими теориями", и если бы следователи заявили о необходимости – они бы допросили бывшего главу СБУ.

По мнению чиновника ГБР, если бы Дудин делал все по указанию Баканова и руководства СБУ, то он "не был бы сейчас на скамье подсудимых".

Действия Дудина правоохранитель характеризует как "так называемую интеллектуальную государственную измену" – это когда фактически лицо своими действиями или бездействием (на основании своих идеологических и моральных принципов) способствует подрывной деятельности против Украины.

Удовиченко утверждает: Дудин не передавал никому государственные тайны – он "просто намеренно парализовал работу СБУ в Харьковской области", и этим содействовал России, что доказано материалами следствия.

"Когда мы готовили подозрение, то совещались с судьями, – такая форма государственной измены есть, это был один из первых кейсов", – добавил замглавы Бюро.

Однако речь идет не только об обвинениях в бездействии, но и в отношении конкретных действий бывшего главы областного СБУ: по данным правоохранителя, Дудин пытался захватить власть, отправив своих подчиненных в кабинет главы Харьковской обладминистрации, где проходило совещание.

Таким образом подозреваемый преследовал цель парализовать деятельность областных властей – и на короткий период времени ему даже удалось выключить центр управления регионом, заключает правоохранитель.

29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении Дудина. Спустя более трех месяцев экс-чиновника задержали правоохранители, суд арестовал его без права на внесение залога.

ГБР заявляло, что Дудин умышленно препятствовал областным властям организовывать оборону – ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы.

17 июля президент Зеленский отстранил Баканова от должности и объяснил это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения. А уже 19 июля 2023 года стало известно, что экс-глава СБУ стал адвокатом в Полтавской области.

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