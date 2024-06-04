ГБР: Баканов не причастен к действиям подозреваемого в госизмене экс-чиновника СБУ Дудина
По данным следствия, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не причастен и не знал о деятельности подозреваемого в государственной измене экс-начальника Харьковского областного управления спецслужбы Романа Дудина. Об этом заявил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко в интервью Интерфакс-Украина.
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"Как следователь должен говорить на языке фактов: ни одного доказательства того, что действия господина Дудина были санкционированы, что он действовал с кем-то в сговоре, следствием не добыто", – заявил он.
По словам Удовиченко, во время судебного разбирательства Дудин заявляет о якобы влиянии экс-начальника СБУ: утверждает, что докладывал Баканову, и его действия были санкционированы.
Чиновник ГБР настаивает, что слова Дудина не соответствуют действительности – и это проверено материалами досудебного расследования.
Также правоохранитель выразил уверенность, что ни Баканов, ни кто-либо другой из руководителей центрального аппарата СБУ не были в курсе деятельности Дудина.
Удовиченко добавил, что ГБР не видело "никакого процессуального смысла" в допросах Баканова: "Многими материалами был опровергнут факт того, что Дудину кто-то из руководства СБУ давал указания".
Замдиректора ГБР утверждает: ведомство подтвердило, что Дудин принимал решения лично.
"Допрошено очень много свидетелей – сотрудников СБУ, других институтов, которые сформировали целостную картину. Дудин, по нашему мнению, пытается политизировать процесс, искусственно переложить, консолидировать ответственность и втянуть в свое преступление должностное лицо высшего уровня", – добавил чиновник.
29 августа 2023 года СМИ hromadske опубликовало якобы переписку Баканова с тогдашними руководителями региональных управлений СБУ в первые дни полномасштабного вторжения, в частности с подозреваемыми в госизмене Олегом Кулиничем и Дудиным. В интервью Интерфакс-Украина Удовиченко утверждает, что по делу Кулинича Баканова тоже не допрашивали: "Следователи так же не видели в том целесообразности".
Среди прочего утверждается, что 26 февраля 2022 года Дудин получил приказ от Баканова прибыть в Киев вместе со спецназовцами. Подлинность этой переписки пока не подтверждена.
Удовиченко называет якобы неприкосновенность Баканова и отсутствие разрешений на допрос – "конспирологическими теориями", и если бы следователи заявили о необходимости – они бы допросили бывшего главу СБУ.
По мнению чиновника ГБР, если бы Дудин делал все по указанию Баканова и руководства СБУ, то он "не был бы сейчас на скамье подсудимых".
Действия Дудина правоохранитель характеризует как "так называемую интеллектуальную государственную измену" – это когда фактически лицо своими действиями или бездействием (на основании своих идеологических и моральных принципов) способствует подрывной деятельности против Украины.
Удовиченко утверждает: Дудин не передавал никому государственные тайны – он "просто намеренно парализовал работу СБУ в Харьковской области", и этим содействовал России, что доказано материалами следствия.
"Когда мы готовили подозрение, то совещались с судьями, – такая форма государственной измены есть, это был один из первых кейсов", – добавил замглавы Бюро.
Однако речь идет не только об обвинениях в бездействии, но и в отношении конкретных действий бывшего главы областного СБУ: по данным правоохранителя, Дудин пытался захватить власть, отправив своих подчиненных в кабинет главы Харьковской обладминистрации, где проходило совещание.
Таким образом подозреваемый преследовал цель парализовать деятельность областных властей – и на короткий период времени ему даже удалось выключить центр управления регионом, заключает правоохранитель.
- 29 мая 2022 года президент Владимир Зеленский после поездки в Харьковскую область объявил об увольнении Дудина. Спустя более трех месяцев экс-чиновника задержали правоохранители, суд арестовал его без права на внесение залога.
- ГБР заявляло, что Дудин умышленно препятствовал областным властям организовывать оборону – ему сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы.
- 17 июля президент Зеленский отстранил Баканова от должности и объяснил это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения. А уже 19 июля 2023 года стало известно, что экс-глава СБУ стал адвокатом в Полтавской области.
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