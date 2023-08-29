Журналісти hromadske отримали доступ до нібито листування ексглави Служби безпеки України Івана Баканова з очільниками регіональних управлінь СБУ у перші дні повномасштабної війни, зокрема з підозрюваними у держзраді Олегом Кулінічем та Романом Дудіним, звинувачення яким журналісти називають "картонними".

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З листувань, які опинилися в розпорядженні журналістів, випливає, що 26 лютого 2023 року ексочільник УСБУ у Харківській області Дудін разом зі спецназом отримав наказ від Баканова прибути у Київ.

Те саме сталося і з колишнім начальником управління СБУ у Криму Олегом Кулінічем, який на момент повномасштабного вторгнення Росії до України перебував у Херсоні.

Журналісти розповідають, що Кулінічу їхати на Київ передав заступник Баканова Володимир Горбенко, який особисто підтвердив hromadske достовірність листування.

Відповідаючи на запитання, чому Кулініч мав їхати саме на Київ, Горбенко сказав: "Захищати столицю, яка була майже в оточенні".

"Всі заступники голови і Баканов перебували в одному кабінеті. І деякі керівники департаментів. Тобто це були загальні зважені рішення. Далі транслювали всім", – сказав ексзаступник Баканова.

У сюжеті hromadske про Дудіна також фігурує колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Як стверджують журналісти, той "мав до Дудіна претензії" і свідчив у справі колишнього очільника УСБУ на Харківщині.

Сам Тимошенко начебто не пригадує, чи давав свідчення проти Дудіна, йдеться у розслідуванні.

Також журналісти розповідають, за яких ймовірних причин Василь Малюк став головою СБУ і до чого тут Татаров, Арахамія та Єрмак.

Крім того, у розслідуванні також йдеться про те, що у квітні 2023 року Баканов відкрив ФОП. Головним напрямом своєї діяльності експосадовець визначив надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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