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ЗМІ кажуть, що ексголова СБУ Херсонщини досі на службі. В СБУ це спростували

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29.08.2023, 14:37
ЗМІ кажуть, що ексголова СБУ Херсонщини досі на службі. В СБУ це спростували - Фото
Сергій Криворучко (Скриншот)

Ексначальник Служби безпеки України у Херсонській області Сергій Криворучко, якого президент Володимир Зеленський торік оголосив зрадником та позбавив генеральського звання, заявив, що станом на сьогодні перебуває у розпорядженні голови СБУ Василя Малюка. Радниця голови СБУ водночас стверджує, що це "його якась неправильна інтерпретація", йдеться у розслідуванні hromadske.

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", – сказав Зеленський 31 березня 2022 року.

Сам Криворучко у розмові з журналісткою-розслідувачкою hromadske заявив, що він не є предметом будь-яких кримінальних проваджень, оскільки, як він стверджує, "для цього немає підстав".

Відповідаючи на запитання, яку він зараз обіймає посаду, Криворучко сказав "Я перебуваю у розпорядженні у голови Служби безпеки України і залишаюся на службі".

Радниця Малюка Олена Семикіна зазначила, що Криворучко не є зараз співробітником СБУ, попри те, що перебуває у складі відомства (у військових структурах виведення співробітника у розпорядження означає його відсторонення від виконання обов’язків, – Ред).

"Він не є людиною, прикріпленою до Малюка, це його якась неправильна інтерпретація. Він "у розпорядженні" центрального управління", – уточнила вона.

Окремо для LIGA.net в пресслужбі СБУ додали: Криворучко наразі формально рахується у лавах СБУ, але відсторонений від будь-яких завдань. Він не має доступу до секретної інформації, не володіє поточними оперативними даними щодо діяльності СБУ і не отримує грошове забезпечення.

  • 7 вересня 2022 року Зеленський призначив Артема Борисевича головою управління СБУ у Херсонській області.

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Мілана Головань, Юрій Смірнов
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Володимир ЗеленськийвійнаВасиль МалюкСергій Криворучко
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