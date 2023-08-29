UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СМИ говорят, что экс-глава СБУ Херсонщины до сих пор на службе. В СБУ это опровергли

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 14:37
СМИ говорят, что экс-глава СБУ Херсонщины до сих пор на службе. В СБУ это опровергли - Фото
Сергей Криворучко (Скриншот)

Экс-начальник Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергей Криворучко, которого президент Владимир Зеленский в прошлом году объявил предателем и лишил генеральского звания, заявил, что на сегодняшний день находится в распоряжении главы СБУ Василия Малюка. Советник главы СБУ в то же время утверждает, что это "его какая-то неправильная интерпретация", говорится в расследовании hromadske.

"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они наказания получат. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал Зеленский 31 марта 2022 года.

Сам Криворучко в разговоре с журналисткой-расследователем hromadske заявил, что он не является предметом каких-либо уголовных производств, поскольку, как он утверждает "на это нет оснований".

Отвечая на вопрос, какую должность он сейчас занимает, Криворучко сказал "Я нахожусь в распоряжении у главы Службы безопасности Украины и остаюсь на службе".

Советник Малюка Алена Семикина отметила, что Криворучко не является действующим сотрудником СБУ, несмотря на то, что пребывает в составе ведомства (в военных структурах вывод сотрудника в распоряжение означает его отстранение от выполнения обязанностей, – Ред).

"Он не является человеком, прикрепленным к Малюку, это его какая-то неправильная интерпретация. Он "в распоряжении" центрального управления", – уточнила она.

Отдельно для LIGA.net в пресс-службе СБУ добавили: Криворучко пока что формально считается в рядах СБУ, но отстранен от любых задач. Он не имеет доступа к секретной информации, не обладает текущими оперативными данными о деятельности СБУ и не получает денежное обеспечение.

  • 7 сентября 2022 года Зеленский назначил Артема Борисевича главой управления СБУ в Херсонской области.

Читайте также: Сотрудника СБУ нашли мертвым в своем кабинете, огнестрельное ранение головы – источник

Милана Головань, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнаВасилий МалюкСергей Криворучко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 