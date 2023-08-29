СМИ говорят, что экс-глава СБУ Херсонщины до сих пор на службе. В СБУ это опровергли

Экс-начальник Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергей Криворучко, которого президент Владимир Зеленский в прошлом году объявил предателем и лишил генеральского звания, заявил, что на сегодняшний день находится в распоряжении главы СБУ Василия Малюка. Советник главы СБУ в то же время утверждает, что это "его какая-то неправильная интерпретация", говорится в расследовании hromadske.

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"Сейчас у меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они наказания получат. Поэтому уже больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович", – сказал Зеленский 31 марта 2022 года.

Сам Криворучко в разговоре с журналисткой-расследователем hromadske заявил, что он не является предметом каких-либо уголовных производств, поскольку, как он утверждает "на это нет оснований".

Отвечая на вопрос, какую должность он сейчас занимает, Криворучко сказал "Я нахожусь в распоряжении у главы Службы безопасности Украины и остаюсь на службе".

Советник Малюка Алена Семикина отметила, что Криворучко не является действующим сотрудником СБУ, несмотря на то, что пребывает в составе ведомства (в военных структурах вывод сотрудника в распоряжение означает его отстранение от выполнения обязанностей, – Ред).

"Он не является человеком, прикрепленным к Малюку, это его какая-то неправильная интерпретация. Он "в распоряжении" центрального управления", – уточнила она.

Отдельно для LIGA.net в пресс-службе СБУ добавили: Криворучко пока что формально считается в рядах СБУ, но отстранен от любых задач. Он не имеет доступа к секретной информации, не обладает текущими оперативными данными о деятельности СБУ и не получает денежное обеспечение.

7 сентября 2022 года Зеленский назначил Артема Борисевича главой управления СБУ в Херсонской области.

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