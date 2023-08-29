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Что происходило в СБУ Баканова в конце февраля 2022 года: hromadske показало переписку видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 15:51
Видео: hromadske
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Журналисты hromadske получили доступ к якобы переписке экс-главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с руководителями региональных управлений СБУ в первые дни полномасштабной войны, в том числе с подозреваемыми в госизмене Олегом Кулиничем и Романом Дудиным, обвинение которым журналисты называют "картонными".

Из оказавшейся в распоряжении журналистов переписки следует, что 26 февраля 2023 года экс-глава УСБУ в Харьковской области Дудин вместе со спецназом получил приказ от Баканова прибыть в Киев.

То же произошло и с бывшим начальником управления СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, который на момент полномасштабного вторжения России в Украину находился в Херсоне.

Журналисты рассказывают, что Кулиничу ехать на Киев передал заместитель Баканова Владимир Горбенко, лично подтвердивший hromadske достоверность переписки.

Отвечая на вопрос, почему Кулинич должен был ехать именно в Киев, Горбенко сказал: "Защищать столицу, которая была почти в окружении".

"Все заместители главы и Баканов находились в одном кабинете. И некоторые руководители департаментов. То есть это были общие взвешенные решения. Далее транслировали всем", – сказал экс-зам Баканова.

В сюжете hromadske о Дудине также фигурирует бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Как утверждают журналисты, тот "имел к Дудину претензии" и свидетельствовал по делу бывшего главы УСБУ в Харьковской области.

Сам Тимошенко якобы бы не помнит, давал ли показания против Дудина, говорится в расследовании.

Также журналисты рассказывают, по каким возможным причинам Василий Малюк стал главой СБУ и при чем здесь Татаров, Арахамия и Ермак.

Кроме того, в расследовании также говорится, что в апреле 2023 года Баканов открыл ФЛП. Главным направлением своей деятельности экс-чиновник определил предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Читайте также: СМИ говорят, что экс-глава СБУ Херсонщины до сих пор на службе. В СБУ это опровергли

Милана Головань
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войнаИван БакановОлег КулиничВасилий МалюкРоман Дудин
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