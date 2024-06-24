"Всі ракети РФ летять куди треба". Викрито співробітниць міграційної служби Одещини – аудіо

Дві співробітниці міграційної служби Одеської області відкрито виправдовували збройну агресію РФ і звинувачували у війні українську владу, пише ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань вручило підозри двом співробітницям міграційної служби в Одеській області, які відкрито підтримували збройну агресію РФ проти України. Жінкам може загрожувати до восьми років позбавлення волі, повідомило ДБР.

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Бюро опублікувало запис розмови, в якому начальниця одного з районних відділів міграційної служби Одещини під час спілкування зі своїми колегами та відвідувачами активно пропагувала російські наративи.

"Це територія (Одещина. – Ред.), яка завжди належала РФ. Завжди. Цю територію у турків відвоювала Росія <...> Справа в тому, що всі ракети (російські. – Ред.) летять куди потрібно. Всі", – сказала жінка у бесіді з начальницею міграційної служби.

Під час обшуків житла фігуранток правоохоронці знайшли "георгіївські" стрічки та іншу проросійську атрибутику.

Співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру у виправдуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

4 червня представник ДБР повідомив, що не більше 2% правоохоронців з різних відомств проходять у справах про державну зраду. Від початку великої війни ДБР займалося 2022 кримінальними провадженнями про держзраду щодо депутатів, правоохоронців, суддів.

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