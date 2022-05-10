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Все российские активы в Украине переходят государству – Кабмин утвердил документ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 20:03
Все российские активы в Украине переходят государству – Кабмин утвердил документ - Фото
Денис Шмыгаль (фото: пресс-служба Кабинета министров)

Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

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По его словам, конфискованные активы РФ будут переданы государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над планом обновления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.

Также Шмыгаль сообщил, что в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

Читайте также: Замороженные активы россиян нужно конфисковать для Украины – глава Евросовета

Вадим Ребрина
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Россия кабмин конфискация Денис Шмыгаль
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