Все спрашивают, чем закончилось "внеочередное заседание Совбеза" в РФ. Вот "стенограмма"

Сегодня российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции провел "оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ".

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Российские пропагандистские медиа сообщили, что "с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев".

На сайте Кремля опубликована стенограмма заседания, которая выглядит так:.

"В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим.

Докладчики у нас – Бортников и Колокольцев.

Александр Васильевич, пожалуйста.

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