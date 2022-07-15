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Все спрашивают, чем закончилось "внеочередное заседание Совбеза" в РФ. Вот "стенограмма"

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 20:53
Все спрашивают, чем закончилось
Путин на заседании Совбеза РФ (Фото - kremlin.ru)

Сегодня российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции провел "оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ".

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Российские пропагандистские медиа сообщили, что "с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев".

На сайте Кремля опубликована стенограмма заседания, которая выглядит так:.

"В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим.

Докладчики у нас – Бортников и Колокольцев.

Александр Васильевич, пожалуйста.

<…>"

 Далее никакой информации в стенограмме, опубликованной три часа назад, нет.

Сергей Бережной
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владимир путин совбез рф
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