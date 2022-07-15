Все спрашивают, чем закончилось "внеочередное заседание Совбеза" в РФ. Вот "стенограмма"
Сегодня российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции провел "оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ".
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Российские пропагандистские медиа сообщили, что "с докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев".
На сайте Кремля опубликована стенограмма заседания, которая выглядит так:.
"В.Путин: Уважаемые коллеги!
Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим.
Докладчики у нас – Бортников и Колокольцев.
Александр Васильевич, пожалуйста.
<…>"
Далее никакой информации в стенограмме, опубликованной три часа назад, нет.
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