"Всех в расход!" Россияне расстреляли родителей и взяли дочь в заложники во время штурма
В Краматорском районе Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили девочку в заложники для продвижения оккупационных войск. Об этом сообщил Третий армейский корпус, обнародовав видео 18+ и радиоперехват.
Происшествие случилось в районе села Шандриголово. Враг использует захваченную в заложники несовершеннолетнюю для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении, отметили военные.
Из радиоперехватов стало известно, что еще до начала штурма населенного пункта российский командир с позывным "Бали" приказал уничтожить гражданских на территории, призвал действовать быстро и "убивать всех без разбора", "всех в расход!".
Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей – родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним, утверждают украинские военные.
Третий корпус добавил, что все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.
- 31 августа Азов сообщил о расстрел гражданского оккупантом на Покровском направлении.
