"Всех в расход!" Россияне расстреляли родителей и взяли дочь в заложники во время штурма

Россияне убили родителей девочки, а самого ребенка похитили для прикрытия своих групп и продвижения оккупационных войск, утверждают в Третьем корпусе

Скриншот из видео Третьего армейского корпуса

В Краматорском районе Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили девочку в заложники для продвижения оккупационных войск. Об этом сообщил Третий армейский корпус, обнародовав видео 18+ и радиоперехват.

Происшествие случилось в районе села Шандриголово. Враг использует захваченную в заложники несовершеннолетнюю для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении, отметили военные.

Из радиоперехватов стало известно, что еще до начала штурма населенного пункта российский командир с позывным "Бали" приказал уничтожить гражданских на территории, призвал действовать быстро и "убивать всех без разбора", "всех в расход!".

Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей – родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним, утверждают украинские военные.

Третий корпус добавил, что все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника.

Шандриголово на карте DeepState