"Всех в расход!" Росіяни розстріляли батьків і взяли їхню доньку у заручники під час штурму

Росіяни вбили батьків дівчинки, а саму дитину викрали для прикриття своїх груп і просування окупаційних військ, стверджують у Третьому корпусі

Скриншот з відео Третього армійського корпусу

У Краматорському районі Донецької області росіяни розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники задля просування окупаційних військ. Про це повідомив Третій армійський корпус, оприлюднивши відео 18+ й радіоперехоплення.

Подія сталася в районі села Шандриголове. Ворог використовує захоплену у заручники неповнолітню для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку, наголосили військові.

З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму населеного пункту російський командир з позивним "Балі" наказав знищити цивільних на території, закликав діяти швидко і "убивать всех без разбора", "всех в расход!".

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців – батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них, стверджують українські військові.

Третій корпус додав, що усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Шандриголове на мапі DeepState