"Всех в расход!" Росіяни розстріляли батьків і взяли їхню доньку у заручники під час штурму
У Краматорському районі Донецької області росіяни розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники задля просування окупаційних військ. Про це повідомив Третій армійський корпус, оприлюднивши відео 18+ й радіоперехоплення.
Подія сталася в районі села Шандриголове. Ворог використовує захоплену у заручники неповнолітню для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку, наголосили військові.
З радіоперехоплень стало відомо, що ще до початку штурму населеного пункту російський командир з позивним "Балі" наказав знищити цивільних на території, закликав діяти швидко і "убивать всех без разбора", "всех в расход!".
Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців – батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них, стверджують українські військові.
Третій корпус додав, що усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.
- 31 серпня Азов повідомив про розстріл цивільного окупантом на Покровському напрямку.
