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Встреча Суркова с "Ринатом": у Ахметова отреагировали на скандал

Встреча Суркова с "Ринатом": у Ахметова отреагировали на скандал - Фото
Ринат Ахметов (Фото: LIGA.net)
15.11.2019, 07:31

"Главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров", - так у бизнесмена ответили по поводу вчерашнего сообщения группы JIT

Бизнесмен Ринат Ахметов считает, что решать проблему Донбасса нужно только путем переговоров. Так заявила Интерфакс-Украина его пресс-секретарь Анна Терехова, реагируя на вчерашнюю публикацию Объединенной следственной группой по делу МН17 новой порции улик против России, где, возможно, "засветился" и украинский олигарх.

В аудиоперехвате за лето 2014 года куратор террористических организаций ЛНР/ДНР Владислав Сурков (помощник президента РФ, - ред.) говорит, что встречался в Москве с "Ринатом", который просил у Кремля разрешения приехать в уже захваченный боевиками Донецк.

Спецпроект LIGA.netГосударство имени Рината Ахметова

"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров", - сказала его секретарь.

Терехова добавила, что Ахметов видит Донбасс счастливым "только в составе единой Украины". Это слово в слово повторение заявления Ахметова в июле-2014.

  • В мае 2014 года, когда решалась судьба Донецка, Ахметов "дал гудок": это стало одним из мемов начала войны на Донбассе.

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