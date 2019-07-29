Встреча Трампа с Зеленским: Аслунд назвал ожидаемые результаты

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Результатом предстоящей встречи президентов Украины и США в Вашингтоне должны стать как экономические договоренности, так и большая вовлеченность Штатов в переговорные форматы с Россией. Об этом в Вашингтоне во время встречи Атлантического Совета о результатах парламентских выборов в Украине сказал международный эксперт в сфере экономики и политики Андерс Аслунд, передает Укринформ.

"Результатом встречи должно стать более активное участие США в переговорах с Россией. Чтобы США участвовали в работе минской группы, чтобы она приобрела новую форму", - рассказал Аслунд.

Эксперт добавил, что Россия склонна воспринимать серьезно только те форматы переговоров, в которых участвует США.

Аслунд также назвал возможные ожидания Трампа от предстоящей встречи с Зеленским.

"С американской точки зрения, Трамп, несомненно, имеет определенные экономические интересы в определенных заказах от Украины", - пояснил он.

25 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом, во время которого президент США пригласил президента Украины посетить с визитом Вашингтон.