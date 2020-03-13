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Встреча в нормандском формате не состоялась из-за коронавируса - Ермак

Встреча в нормандском формате не состоялась из-за коронавируса - Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
13.03.2020, 16:53

Из-за карантина отменили встречу советников лидеров стран нормандского формата

Встреча советников лидеров стран нормандского формата, запланированная на 12 марта, не состоялась из-за карантина. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли», - сказал он.

По словам Ермака, на следующей неделе должен состояться телефонный разговор между советниками, во время которого будет обсуждаться дата возможного саммита лидеров стран нормандского формата.

Глава ОП сообщил, что встреча должна состояться в Берлине в апреле.

9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и России. Стороны подписали "общие согласованные выводы" о поддержке ранее взятых на себя договоренностях и приверженности минским соглашениям. Коротко — в материале LIGA.net.

Ребрина Вадим
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