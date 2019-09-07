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"Встречайте". Самолет с украинскими гражданами вылетел из Москвы

"Встречайте". Самолет с украинскими гражданами вылетел из Москвы - Фото
Фото: Kirill Timoshenko/Facebook
07.09.2019, 12:26

Ранее из Киева в Москву улетел борт с российскими заключенными

Борт с украинскими заключенными вылетел из московского аэропорта Внуково-2. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Встречайте!" - написал он и выложили фотографию из кабины самолета, который, судя по геолокации под постом, находится в аэропорту Внуково.

Также Тимошенко отметил, что на борту находится Сергей Ермак. По информации собеседников Лиги в ОП, именно он был главным переговорщиком между Киевом и Москвой, а также согласовывал списки на обмен.  

Спустя 20 минут информацию подтвердил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

"Наши стартанули домой. Обмен состоялся!!! В небо поднялся самолёт Ан-148 с словом «Украина» на борту. Встречайте наших ребят!!!! Поздравляю нас всех!!!!" - написал он.

Журналист также выложил видео вылета борта с украинцами

Видео: Роман Цимбалюк/Facebook

Читайте также: Процесс пошел. Обмен заключенными между РФ и Украиной: трансляция

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