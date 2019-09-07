"Встречайте". Самолет с украинскими гражданами вылетел из Москвы

Борт с украинскими заключенными вылетел из московского аэропорта Внуково-2. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Встречайте!" - написал он и выложили фотографию из кабины самолета, который, судя по геолокации под постом, находится в аэропорту Внуково.
Также Тимошенко отметил, что на борту находится Сергей Ермак. По информации собеседников Лиги в ОП, именно он был главным переговорщиком между Киевом и Москвой, а также согласовывал списки на обмен.
Спустя 20 минут информацию подтвердил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.
"Наши стартанули домой. Обмен состоялся!!! В небо поднялся самолёт Ан-148 с словом «Украина» на борту. Встречайте наших ребят!!!! Поздравляю нас всех!!!!" - написал он.
Журналист также выложил видео вылета борта с украинцами.
Видео: Роман Цимбалюк/Facebook
Читайте также: Процесс пошел. Обмен заключенными между РФ и Украиной: трансляция