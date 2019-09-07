Пленные моряки ожидают вылета из Москвы - адвокат: видео

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Адвокат военнопленных моряков рассказал о деталях процесса обмена пленными между РФ и Украиной

Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов сообщил, что его подзащитные прямо сейчас ожидают вылета из московского аэропорта Внуково-2. Об этом он рассказал корреспонденту LIGA.net.

"Что касается военнопленных моряков, то сегодня утром они покинули СИЗО "Лефотово". Затем они были вывезены автобусами под охраной в аэропорт Внуоково-2. На данный момент они там находятся, ожидают вылета", - рассказал адвокат.

Он также сообщил, что военный борт спецотряда "Россия", ранее прилетевший в Борисполь, - пустой. Адвокат считает, что на нем из Киева будут вывезены российские заключенные.

"По всей видимости, да, будет забирать украинских и российских граждан, которые интересны РФ", - подытожил он.

Ранее Полозов сообщил, что процесс обмена перешел в активную стадию.

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Теги: заключенные, обмен, пленные, моряки, внуково
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