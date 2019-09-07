Процесс пошел. Обмен заключенными между РФ и Украиной: трансляция

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Обмен заключенными может состояться уже сегодня

Сегодня, 7 сентября, может произойти обмен заключенными между Украиной и страной-агрессором РФ. Информацию о том, что процесс перешел в активную стадию ранее подтвердил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию событий, происходящих вокруг обменного процесса.

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10:00. Корреспонденты находятся у Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Здесь собрались около 100 родственников узников Кремля. Позже их посадили в автобусы. Куда именно они поедут – пока неизвестно.

10:30. Слово было передано корреспонденту, находящемуся у VIP-терминала аэропорта Борисполь. Возможно, украинских заключенных доставят именно сюда.

10:38. Трансляция приостановлена. Будет возобновлена, как только появится новая информация. 

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Теги: видео, заключенные, обмен, пленные, Олег Сенцов, моряки, владимир цемах
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