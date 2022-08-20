UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Переговоры с Турцией пройдут в Хельсинки

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 12:50
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Переговоры с Турцией пройдут в Хельсинки - Фото
Флаг НАТО (Фото - EPA)

На 26 августа намечена встреча в Хельсинки делегаций Турции, Финляндии и Швеции для обсуждения процесса вступления в НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это будет первое заседание Постоянного совместного механизма в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на Мадридском саммите НАТО.

Турецкую делегацию возглавит пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал, а в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведки.

Как ранее сообщалось, Турция была против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в укрывательстве предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционных Эрдогану движений, которые в Турции признаны террористическими. Также у Анкары были претензии в связи с решениями этих стран в 2019 году запретить экспорт оружия в Турцию из-за ее военных операций в Сирии.

  • 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.
  • 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТО нато переговоры Турция Финляндия швеция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 