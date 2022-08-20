Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Переговоры с Турцией пройдут в Хельсинки

На 26 августа намечена встреча в Хельсинки делегаций Турции, Финляндии и Швеции для обсуждения процесса вступления в НАТО. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию президента Турции.

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Это будет первое заседание Постоянного совместного механизма в рамках трехстороннего меморандума, подписанного между Турцией, Финляндией и Швецией на Мадридском саммите НАТО.

Турецкую делегацию возглавит пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал, а в состав делегации войдут представители министерств юстиции, обороны, МИД, МВД и Национальной разведки.

Как ранее сообщалось, Турция была против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в укрывательстве предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и оппозиционных Эрдогану движений, которые в Турции признаны террористическими. Также у Анкары были претензии в связи с решениями этих стран в 2019 году запретить экспорт оружия в Турцию из-за ее военных операций в Сирии.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.

Сергей Бережной

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