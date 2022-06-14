В Турции грозят отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО на год

Депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития, глава парламентского комитета по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция готова отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО более чем на год, если не получит удовлетворительных гарантий того, что две скандинавские страны выполнят требования Турции касательно курдских группировок. Об этом сообщает The Guardian.

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Премьер-министр Финляндии заявил сегодня, что рассмотрение заявок может быть приостановлено, если вопрос не будет решен до мадридского саммита НАТО, который должен начаться 29 июня.

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в укрывательстве предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), а также возражает против их решения в 2019 году запретить экспорт оружия в Анкару из-за военных операций Турции в Сирии.

"Это вопрос жизненно важных национальных интересов, и мы готовы предотвратить их членство в течение года, если это необходимо. Турция является второй по величине армией в НАТО и предоставляет беспилотники, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем большего уважения", – сказал Кылыч.

По его словам, Турция выполняет свои обязательства перед альянсом.

"Что [Швеция и Финляндия] собираются делать? Они укрывают террористические организации, которые убивают мой народ, не уважают наши границы, представляют экзистенциальную угрозу для моей страны. Единственное, чего мы требуем, это чтобы не было различий. Террористическая организация есть террористическая организация", – сказал депутат.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предостережения Турции о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу следует учесть. "Это вполне легитимные опасения", — сказал он.





Вадим Ребрина

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