Генсек НАТО посоветовал прислушаться к позиции Турции о вступлении Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предостережения Турции о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу следует учесть. "Это вполне легитимные опасения", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Финляндию.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Столтенберга, ни один другой член НАТО не подвергся больше террористическим атакам и не принял больше беженцев, чем Турция. Он также отметил стратегическое географическое расположение Турции и ее ключевую роль в поддержке Украины и поиске путей для экспорта украинского зерна.
"Поэтому когда такой жизненно важный, ключевой союзник, как Турция, выражает обеспокоенность по поводу терроризма, тогда, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и серьезно к этому отнестись. Это именно то, что мы делаем", — сказал Столтенберг.
Президент Финляндии Саули Нийнисте подчеркнул, что его страна не будет вступать в альянс без Швеции.
Отвечая на вопрос, уместно ли будет продолжать процесс вступления в НАТО, если Турция заблокирует присоединение Швеции, Нийнист ответил, что его страна будет идти "рука об руку" со Швецией.
Читайте также: Bloomberg выяснило, при каких условиях Турция не будет блокировать расширение НАТО
Комментарии