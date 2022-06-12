UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек НАТО посоветовал прислушаться к позиции Турции о вступлении Финляндии и Швеции

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 18:30
Генсек НАТО посоветовал прислушаться к позиции Турции о вступлении Финляндии и Швеции - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предостережения Турции о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу следует учесть. "Это вполне легитимные опасения", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Финляндию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Столтенберга, ни один другой член НАТО не подвергся больше террористическим атакам и не принял больше беженцев, чем Турция. Он также отметил стратегическое географическое расположение Турции и ее ключевую роль в поддержке Украины и поиске путей для экспорта украинского зерна.

Турция считает, среди прочего, что Финляндия и особенно Швеция слишком дружелюбно относятся к Курдской рабочей партии (PKK), которую стигматизируют Турция, ЕС и США.

"Поэтому когда такой жизненно важный, ключевой союзник, как Турция, выражает обеспокоенность по поводу терроризма, тогда, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и серьезно к этому отнестись. Это именно то, что мы делаем", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что не рассматривает Мадридский саммит 28-30 июня как крайний срок для присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.

Президент Финляндии Саули Нийнисте подчеркнул, что его страна не будет вступать в альянс без Швеции.

Отвечая на вопрос, уместно ли будет продолжать процесс вступления в НАТО, если Турция заблокирует присоединение Швеции, Нийнист ответил, что его страна будет идти "рука об руку" со Швецией.

Читайте также: Bloomberg выяснило, при каких условиях Турция не будет блокировать расширение НАТО

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Турция Финляндия швеция йенс столтенберг Саули Ниинистё
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 