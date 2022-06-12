Генсек НАТО посоветовал прислушаться к позиции Турции о вступлении Финляндии и Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предостережения Турции о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу следует учесть. "Это вполне легитимные опасения", — заявил он на пресс-конференции во время визита в Финляндию.

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По словам Столтенберга, ни один другой член НАТО не подвергся больше террористическим атакам и не принял больше беженцев, чем Турция. Он также отметил стратегическое географическое расположение Турции и ее ключевую роль в поддержке Украины и поиске путей для экспорта украинского зерна.

Турция считает, среди прочего, что Финляндия и особенно Швеция слишком дружелюбно относятся к Курдской рабочей партии (PKK), которую стигматизируют Турция, ЕС и США.

"Поэтому когда такой жизненно важный, ключевой союзник, как Турция, выражает обеспокоенность по поводу терроризма, тогда, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и серьезно к этому отнестись. Это именно то, что мы делаем", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что не рассматривает Мадридский саммит 28-30 июня как крайний срок для присоединения Швеции и Финляндии к альянсу.

Президент Финляндии Саули Нийнисте подчеркнул, что его страна не будет вступать в альянс без Швеции.

Отвечая на вопрос, уместно ли будет продолжать процесс вступления в НАТО, если Турция заблокирует присоединение Швеции, Нийнист ответил, что его страна будет идти "рука об руку" со Швецией.

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Андрей Водяный

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