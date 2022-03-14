ВСУ бьет по тылу войск РФ, наступление врага без значительных успехов: сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины бьют по тылу российских войск, вражеские силы не добились значительных успехов в наступлении за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба.

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Отмечается, что состояние, положение и характер оборонительных действий украинских сил – без существенных изменений. ВСУ нанесли разрушительные удары по вражеской тыловой инфраструктуре врага (полевым базам и складам), чтобы нарушить его логистическое обеспечение.

Также Воздушные силы за предыдущие сутки поразили четыре российских самолета, три вертолета и три беспилотника.

У оккупантов не было значительных успехов в наступлении по всем направлениям. Основные усилия были направлены на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

В Белгороде размещен военный лагерь, где содержат выписанных из госпиталей российских военных, которые ждут отправки в подразделения. Также в лагере находятся военные, которые отказываются от участия в войне, с ними проводят меры досудбеного признания.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что по заявлению одного из высокопоставленных служащих спецназа Беларуси, спецназ беларуских войск не будет участвовать в войне с Украиной.

Марк Сировой

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