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ВСУ используют софт Palantir для наведения на военные цели российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 12:02
ВСУ используют софт Palantir для наведения на военные цели российских оккупантов - Фото
Алекс Карп (скриншот)

Вооруженные Силы Украины среди прочих средств используют программное обеспечение Palantir для наведения на военные цели российских оккупантов. Об этом сообщил Reuters генеральный директор этой американской компании по анализу данных Алекс Карп.

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Он утверждает, что Palantir "отвечает за большую часть таргетинга в Украине": софт компании помогает ВСУ нацеливаться, например, на танки и артиллерию.

Софт визуализирует большие массивы данных из разнородных источников и позволяет пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между ними и событиями вокруг них, а также выявлять аномальные объекты.

Фактически, это data mining для быстрого определения ресурсов для развертывания, получения данных со спутников и соцсетей для визуализации позиций армии.

Агентство отмечает, что Карп был первым лидером из мирового бизнеса, который встретился с президентом Владимиром Зеленским после вторжения РФ в феврале 2022 года. Компания, соучредителями которой являются Карп и инвестор Питер Тиль, открыла офис в Украине.

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В январе на форуме в Давосе вице-премьер Михаил Федоров заявил, что технология "позволяет отслеживать ход войны в режиме реального времени", и Украина собирает данные о передвижении войск противника в системе ситуационной осведомленности, такой как Palantir. На базе этого военные планируют дальнейшие действия.

На вопрос об искусственном интеллекте Карп сказал, что перед развертыванием ПО, способного действовать независимо от человека, необходимо учитывать этические нормы, так как на поле боя "возникают огромные этические проблемы".

"Если вы используете алгоритм для принятия военного решения, и оно пойдет не так, кто будет нести ответственность?", – отметил он.

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Євген Пилипенко
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война искусственный интеллект военная помощь Palantir софт целеуказание Алекс Карп
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