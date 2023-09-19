ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем – Генштаб
19.09.2023, 08:19
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ
В течение суток Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 35 артиллерийских систем, 5 танков и 17 БМП. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Общие боевые потери России на 19 сентября 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 273 460 (+520) человек;
‒ танков ‒ 4628 (+5);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8851 (+17);
‒ артиллерийских систем – 6062 (+35);
‒ РСЗО – 778 (+2);
‒ средства ПВО ‒ 526 (+1);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15);
‒ крылатые ракеты ‒ 1479 (+17);
‒ корабли /катера ‒ 20 (+0);
‒ подводные лодки – 1 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30);
‒ специальная техника ‒ 903 (+2).
- Утром 19 сентября Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытаются отбить Андреевку, а также ведут штурмы в районах Марьинки и Работино.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии