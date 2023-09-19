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ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 08:19
ВСУ ликвидировали 520 оккупантов и уничтожили 35 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В течение суток Силы обороны ликвидировали 520 оккупантов, уничтожили 35 артиллерийских систем, 5 танков и 17 БМП. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери России на 19 сентября 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 273 460 (+520) человек;

‒ танков ‒ 4628 (+5);

‒ боевых бронированных машин ‒ 8851 (+17);

‒ артиллерийских систем – 6062 (+35);

‒ РСЗО – 778 (+2);

‒ средства ПВО ‒ 526 (+1);

‒ самолетов – 315 (+0);

‒ вертолетов – 316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15);

‒ крылатые ракеты ‒ 1479 (+17);

‒ корабли /катера ‒ 20 (+0);

‒ подводные лодки – 1 (+0);

‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30);

‒ специальная техника ‒ 903 (+2).

Военные потери армии РФ на 19 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)
  • Утром 19 сентября Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытаются отбить Андреевку, а также ведут штурмы в районах Марьинки и Работино.
Сергей Бережной
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