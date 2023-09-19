ЗСУ ліквідували 520 окупантів та знищили 35 артсистем – Генштаб
19.09.2023, 08:19
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Протягом доби Сили оборони ліквідували 520 окупантів, знищили 35 артилерійських систем, 5 танків та 17 БМП. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Загальні бойові втрати Росії на 19 вересня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб;
‒ танків ‒ 4628 (+5) ;
‒ бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) ;
‒ артилерійських систем ‒ 6062 (+35) ;
‒ РСЗВ ‒ 778 (+2) ;
‒ засобів ППО ‒ 526 (+1) ;
‒ літаків ‒ 315 (+0);
‒ гелікоптерів ‒ 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4784 (+15) ;
‒ крилатих ракет ‒ 1479 (+17) ;
‒ кораблів/катерів ‒ 20 (+0);
‒ підводних човнів ‒ 1 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8601 (+30) ;
‒ спеціальної техніки ‒ 903 (+2).
- Вранці 19 вересня Генштаб повідомив, що російські окупанти намагаються відбити Андріївку, а також ведуть штурми в районах Мар'їнки та Роботиного.
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