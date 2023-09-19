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ЗСУ ліквідували 520 окупантів та знищили 35 артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 08:19
ЗСУ ліквідували 520 окупантів та знищили 35 артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби Сили оборони ліквідували 520 окупантів, знищили 35 артилерійських систем, 5 танків та 17 БМП. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати Росії на 19 вересня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒  близько 273 460 (+520) осіб;

‒ танків ‒ 4628 (+5) ;

‒ бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) ;

‒ артилерійських систем ‒  6062 (+35) ;

‒ РСЗВ ‒  778 (+2) ;

‒ засобів ППО ‒ 526 (+1) ;

‒ літаків ‒  315 (+0);

‒ гелікоптерів ‒  316 (+0);

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4784 (+15) ;

‒ крилатих ракет ‒ 1479 (+17) ;

‒ кораблів/катерів ‒ 20 (+0);

‒ підводних човнів ‒ 1 (+0);

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8601 (+30) ;

‒ спеціальної техніки ‒ 903 (+2).

Военные потери армии РФ на 19 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)
  • Вранці 19 вересня Генштаб повідомив, що російські окупанти намагаються відбити Андріївку, а також ведуть штурми в районах Мар'їнки та Роботиного.
Сергій Бережний
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