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Генштаб: Зустрічні бої під Бахмутом, Росія штурмує Мар'їнку та район Роботиного — карта

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 07:02
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти намагаються відбити Андріївку, а також ведуть штурми в районах Мар'їнки та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 35 бойових зіткнень. Росіяни намагалися повернути позиції у районі Андріївки, але успіху не мають. ЗСУ продовжують атакувати на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат в живій силі та техніці, закріплюються.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька загарбники атакували в районі Мар'їнки, Сили оборони відбилися — тут за добу противник зробив 10 спроб безуспішних атак. На Авдіївському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу та відбивають території.

На Мелітопольському напрямку окупанти безуспішно наступали в районі Роботиного, ЗСУ тримають оборону та виснажують ворога.

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження армії РФ, три зенітно-ракетні комплекси, 19 артилерійських засобів та пункт управління.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.
  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

Дивіться також: Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео

Дмитро Гриниченко
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