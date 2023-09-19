Генштаб: Встречные бои под Бахмутом, Россия штурмует Марьинку и район Работино — карта

Российские оккупанты пытаются отбить Андреевку, а также ведут штурмы в районах Марьинки и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений. Россияне пытались вернуть позиции в районе Андреевки, но безуспешно. ВСУ продолжают атаковать южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются.

Вблизи временно оккупированного Донецка захватчики атаковали в районе Марьинки, Силы обороны отбились — тут за сутки противник предпринял 10 попыток безуспешных атак. На Авдеевском и Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу и отбивают территории.

На Мелитопольском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Работино, ВСУ держат оборону и истощают врага.

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения армии РФ, три зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств и пункт управления.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.

17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку вблизи Андреевки.

Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

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