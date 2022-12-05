ВСУ накрыли скопление оккупантов к югу от Мелитополя и отбили атаки на Донбассе – карта

Украинские военные поразили скопление российских оккупантов к югу от Мелитополя, а также отбили атаки на Донбассе. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Подтверждено поражение оккупантов в Акимовском районе Запорожской области: армия РФ потеряла до 30 ранеными и более 10 уничтоженными.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Площанки, Белогоровки Луганской области, Берестового, Белогорвки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещеевки, Андреевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по скоплениям сил и техники, а также один – по позициям ЗРК. Сбиты российский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район скопления сил и техники, а также еще один важный объект врага.

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Марко Сировой

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