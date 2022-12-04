"Да! Сбили!": зенитчики Днепровской бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 – видео

Сегодня, около 14:00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит российский вертолет Ка-52. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

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На видео зафиксирован момент попадания ракеты в воздушную цель, взрыв и падение остатков вертолета.

Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — разведывательно-ударный вертолет российского производства стоимостью около $16 млн.

ВСУ за половину дня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня

Сергій Бережний

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