"Да! Сбили!": зенитчики Днепровской бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 – видео
04.12.2022, 16:05
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото - Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin)
Сегодня, около 14:00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит российский вертолет Ка-52. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.
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На видео зафиксирован момент попадания ракеты в воздушную цель, взрыв и падение остатков вертолета.
Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — разведывательно-ударный вертолет российского производства стоимостью около $16 млн.
- ВСУ за половину дня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня
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