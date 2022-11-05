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ВСУ за полдня сбили два российских Ка-52, две крылатые ракеты и 14 беспилотников

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05.11.2022, 08:49
ВСУ за полдня сбили два российских Ка-52, две крылатые ракеты и 14 беспилотников - Фото
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Вооруженные силы Украины за полдня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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К уничтожению целей приложились все четыре региональных командования Воздушных сил – "Запад", "Центр", "Юг" и "Восток".

Сообщается, что вертолеты удалось сбить в Херсонской области ночью.

Крылатые ракеты также были сбиты на южном направлении – это произошло около 16:00.

Андрій Водяний
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война ракетный удар ка-52 Shahed
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