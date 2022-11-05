ВСУ за полдня сбили два российских Ка-52, две крылатые ракеты и 14 беспилотников

Вооруженные силы Украины за полдня 4 ноября сбили два российских вертолета Ка-52, две крылатые ракеты "Калибр", 11 дронов-камикадзе Shahed-136 и еще три беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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К уничтожению целей приложились все четыре региональных командования Воздушных сил – "Запад", "Центр", "Юг" и "Восток".

Сообщается, что вертолеты удалось сбить в Херсонской области ночью.

Крылатые ракеты также были сбиты на южном направлении – это произошло около 16:00.

4 ноября стало известно, что в США думают, как быстро помочь Украине восстановиться после ракетных ударов, а в G7 осудили ракетный террор со стороны России.

31 октября Россия нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре Украины, выпустив за сутки почти 80 ракет. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

Андрій Водяний

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