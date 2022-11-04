Главы МИД стран G7 ответили России на ракетный террор и ложь о "грязной бомбе"

Министры иностранных дел стран G7 осудили ракетный террор России и отвергли ее ложные обвинения Украины в создании так называемой "грязной бомбы". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Германии.

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Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель Европейского Союза вновь призывали Россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и вывести все свои силы и военную технику.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, в том числе ее нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности объекты энергетики и водоснабжения, на территории Украины с использованием ракет и иранских беспилотников", – говорится в заявлении.

Главы МИД стран Большой семерки подчеркнули, что этими атаками Россия пытается терроризировать мирное население.

"Неизбирательные нападения на гражданское население и объекты инфраструктуры являются военными преступлениями, и мы подтверждаем нашу решимость обеспечить полную ответственность за них и преступления против человечности", – заявили министры.

В заявлении подчеркивается неприемлемость ядерной риторики России.

"Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями", – говорится в заявлении.

Министры отвергли ложные заявления России о том, что Украина якобы готовит радиологическую "грязную бомбу".

"Инспекции МАГАТЭ подтвердили беспочвенность этих обвинений, и мы благодарим Украину за ее прозрачность", – заявили главы МИД стран G7.

В заявлении министры подтвердили свою непоколебимую решимость продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую поддержку Украине.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы абсурдом

Последний из массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины произошел 31 октября, когда россияне за сутки выпустили почти 80 ракет. Были прилеты в разные регионы, в частности под Киевом.

3 октября МАГАТЭ заявило, что Украина не готовит "грязную бомбу".

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Наталія Медведєва

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