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Спикер ВСУ о действиях России возле Бахмута: Не вышло в лоб – пробуют окружить

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 14:53
Спикер ВСУ о действиях России возле Бахмута: Не вышло в лоб – пробуют окружить - Фото
Оккупационные войска возле Бахмута (Фото: EPA)

Город Бахмут в Донецкой области превратился в цель №1 для российской армии. Его взятие позволит ей продемонстрировать "хоть какой-то успех" и выйти на направление Покровска, Славянска и Краматорска, сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Это их главная цель, [а] когда не выходит взять в лоб – окружить. Там очень тяжелая ситуация, но контролируемая. Командование видит характер их действий, намерения, и вчера, в частности, им передали серьезный привет от нашей артиллерии, в том числе новейшими высокоточными системами, чтобы несколько охладить их пыл", — сказал он.

По словам Череватого, близ Бахмута россияне ежедневно теряют от 50 до 100 человек убитыми. Такие потери вынуждают их постепенно изменять тактику.

"На Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК Вагнера создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро доходить до наших позиций, и стараются проникнуть в окопы", – рассказал он.

Череватый добавил, что ВСУ отслеживают эти изменения и реагируют на них.

"Есть все надежды, что враг будет отброшен", — сказал он.

Читайте также: Российские "успехи" у Бахмута смехотворны – ВСУ

Андрій Водяний
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