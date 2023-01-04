ВСУ опровергают освобождение Большого Потемкинского: Остров в серой зоне и простреливается

Спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин опроверг освобождение украинскими силами Большого Потемкинского острова возле Херсона. В эфире общенационального телемарафона он сказал, что эта территория находится в "серой зоне", а полноценный контроль невозможен до полной деоккупации противоположного берега Днепра.

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"На данный момент эти острова находятся в так называемой серой зоне, которая не контролируется ни нашими войсками, ни оккупантами. Да, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках проведения операций, но говорить о контроле над островами невозможно", – сказал спикер ВСУ.

Он подчеркнул, что эти острова также называют плавнями, и они не являются тем плацдармом, который необходимо удерживать в долгосрочной перспективе.

По словам Ерина, контроль над островами будет возможен только после установления полноценного контроля над противоположным берегом.

"Острова просматриваются, простреливаются, любые более-менее крупные скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены. В данный момент это нецелесообразно", – сказал Ерин.

2 января нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео, как украинские военнослужащие устанавливают флаг на острове, после чего ряд СМИ написал о якобы его освобождении.

Вчера спикер оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона сказала, что пока рано говорить об освобождении острова, а установка флага - сигнал для россиян, "что мы работаем".

По словам Ерина, на Херсонском направлении армия РФ укрепляет свои позиции и усиливает активность своих диверсионно-разведывательных групп.

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Оксана Житнюк

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