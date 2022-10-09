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ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 17:06
ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список - Фото
Деоккупированная Стельмаховка (Фото - Telegram Луганська ОВА / Гайдай Сергій)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Луганской области, в которых ВСУ "закончили стабилизационные мероприятия". 

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Гайдай написал в Telegram, что "в настоящее время все эти семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной":

- село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйческой сельской громады Сватовского района;
- село Надежда Коломыйческой сельской громады Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйческой сельской громады Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйческой сельской громады Сватовского района.

Сергій Бережний
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война луганская область деоккупация Сергей Гайдай
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