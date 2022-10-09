ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов Луганской области – список

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал семь освобожденных от оккупантов населенных пунктов Луганской области, в которых ВСУ "закончили стабилизационные мероприятия".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гайдай написал в Telegram, что "в настоящее время все эти семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной":

- село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

- село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

- село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;

- село Новоегоровка Коломыйческой сельской громады Сватовского района;

- село Надежда Коломыйческой сельской громады Сватовского района;

- село Андреевка Коломыйческой сельской громады Сватовского района;

- село Стельмаховка Коломыйческой сельской громады Сватовского района.

7 октября сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов село Макеевка Сватовского района Луганской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский сказал, что в течение предыдущей недели ВСУ освободила "от российского псевдореферендума" на востоке 776 кв. км территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.