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ВСУ отбили штурмы в Донецкой области. Армия РФ закрепляется в Северодонецке – Генштаб

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25.06.2022, 18:50
ВСУ отбили штурмы в Донецкой области. Армия РФ закрепляется в Северодонецке – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинские силы обороны отбили наступления армии РФ на Слобожанском и Бахмутском направлениях. В районе Северодонецка оккупанты закрепляются после отвода подразделений ВСУ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Слобожанском направлении россияне принимают меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами и восполняют потери.

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки – оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении россияне пытаются перегруппироваться и удерживать рубежи.

На Бахмутском направлени оккупанты вели вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

ВСУ успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли. Для сковывания действий ВСУ враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина.

После отвода подразделений ВСУ враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

На Харьковском, Лисичанском, Краматорском и Южнобужском направлениях оккупанты вели обстрелы.

Генштаб сообщает, что личный состав армии РФ деморализован, обещанные "огромные" выплаты под разными предлогами не производятся. Оккупанты продолжают нести значительные потери.

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Оксана Житнюк
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Донбасс северодонецк сводка генштаб
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