ВСУ отказались от советников на общественных началах: Залужный подписал приказ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал приказ об отмене должности советника на общественных началах. На смену советникам придут общественные экспертные группы, передает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)", – сообщил Залужный.

По его словам, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертами и расширит участие общественности в развитии ВСУ.

В состав общественных экспертных групп войдут специалисты из разных сфер, которые будут объединены по соответствующим направлениям. Предполагается создание групп по противодействию коррупции, развитию ВСУ, взаимодействию с обществом, усилению коммуникации. Далее при необходимости направления могут расширить.

СПРАВКА. Экспертные группы – это совещательный орган в ВСУ. Такие группы должны предоставлять консультации, экспертные выводы, предложения, налаживать сотрудничество с властями и общественностью, участвовать в планировании и проведении коммуникационных кампаний, а также в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в военной сфере.

2 ноября 2021-го экс-нардеп и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош сообщил, что Залужный назначил его своим советником.

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Оксана Житнюк

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