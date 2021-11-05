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Ракеты, авиация, кораблестроение. Залужный посоветовался с Горбулиным, как усилить Украину

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 13:18
Ракеты, авиация, кораблестроение. Залужный посоветовался с Горбулиным, как усилить Украину - Фото
Горбулин и Залужный (Фото - Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с героем Украины, вице-президентом Национальной академии наук Владимиром Горбулиным. Они обсудили наращивание мощностей отечественного ОПК, развитие авиации и кораблестроения, сообщил Залужный в Facebook.

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"Есть люди, на которых держится государство. Есть встречи, которые не хочется завершать", – написал главком ВСУ.

Залужный рассказал, что они с Горбулиным обсудили перспективы наращивания ракетного потенциала и мощности украинского оборонно-промышленного комплекса, развитие авиации и кораблестроения.

Во время встречи Горбулин сказал о проблеме, решение которой стоит в приоритете в деятельности Залужного, по его словам, – это внедрение автоматизированной системы управления войсками.

Также Залужный и Горбулин сошлись во мнениях о необходимости эффективного взаимодействия Минобороны и Минстратегпрома. Главком ВСУ пообещал "на своем уровне прилагать для этого все усилия".

СПРАВКА. Владимир Горбулин еще до провозглашения независимости участвовал во всех программах создания ракетно-космической и авиационной техники в Украине. В 1992 году он стал гендиректором Национального космического агентства, руководил разработкой первой национальной космической программы. Он был первым секретарем СНБО и одним из авторов Концепции нацбезопасности обороны Украины, госпрограммы строительства и развития ВСУ. Горбулин был советником президента при Леониде Кучме и Петре Порошенко. Также он был советником и.о. президента Александра Турчинова. В 2020-м Горбулин был избран первым вице-президентом НАНУ. С 2020-го до мая 2021-го был председателем набсовета Укроборонпрома.

Горбулин – автор книг о российской агрессии "Как победить Россию в войне будущего" и The World Hybrid War. Ukrainian Forefront.

Ракеты, авиация, кораблестроение. Залужный посоветовался с Горбулиным, как усилить Украину

Ракеты, авиация, кораблестроение. Залужный посоветовался с Горбулиным, как усилить Украину

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Оксана Житнюк
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Владимир Горбулин НАНУ Валерий Залужный
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