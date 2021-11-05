Ракеты, авиация, кораблестроение. Залужный посоветовался с Горбулиным, как усилить Украину
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с героем Украины, вице-президентом Национальной академии наук Владимиром Горбулиным. Они обсудили наращивание мощностей отечественного ОПК, развитие авиации и кораблестроения, сообщил Залужный в Facebook.
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"Есть люди, на которых держится государство. Есть встречи, которые не хочется завершать", – написал главком ВСУ.
Залужный рассказал, что они с Горбулиным обсудили перспективы наращивания ракетного потенциала и мощности украинского оборонно-промышленного комплекса, развитие авиации и кораблестроения.
Во время встречи Горбулин сказал о проблеме, решение которой стоит в приоритете в деятельности Залужного, по его словам, – это внедрение автоматизированной системы управления войсками.
Также Залужный и Горбулин сошлись во мнениях о необходимости эффективного взаимодействия Минобороны и Минстратегпрома. Главком ВСУ пообещал "на своем уровне прилагать для этого все усилия".
Горбулин – автор книг о российской агрессии "Как победить Россию в войне будущего" и The World Hybrid War. Ukrainian Forefront.
- 21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в наблюдательном совете Укроборонпрома – прекратил полномочия Горбулина как его главы.
- 22 августа Зеленский подписал указ о присвоении Горбулину звания Герой Украины.
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