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Зеленский присвоил звание Герой Украины академику Горбулину

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 18:46
Зеленский присвоил звание Герой Украины академику Горбулину - Фото
Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины вице-президенту Национальной академии наук Украины Владимиру Горбулину. Об этом сообщается на сайте президента.

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Указ о присвоении наивысшей государственной награды Зеленский подписал 22 августа 2021-го.

Звание Герой Украины Горбулину присвоено "за выдающиеся личные заслуги в развитии украинской государственности, укреплении системы национальной безопасности и обороны и многолетнюю плодотворную научную деятельность".

Также наивысшую государственную награду 24 августа во время торжеств в честь Дня независимости в Киеве получили военнослужащие Сергей Белоус и Максим Ридзанич (посмертно), полковник Евгений Сидоренко, учитель физики Илья Гельфгат и артист Назарий Яремчук (посмертно).

СПРАВКА. Владимир Горбулин еще до провозглашения независимости участвовал во всех программах создания ракетно-космической и авиационной техники в Украине. В 1992 году он стал гендиректором Национального космического агентства, руководил разработкой первой национальной космической программы. Он был первым секретарем СНБО и одним из авторов Концепции нацбезопасности обороны Украины, госпрограммы строительства и развития ВСУ. Горбулин был советником президента при Леониде Кучме и Петре Порошенко. Также он был советником и.о. президента Александра Турчинова. В 2020-м Горбулин был избран первым вице-президентом НАНУ. Также в 2020-м Горбулин был избран председателем набсовета Укроборонпрома, но в 2021-м Зеленский прекратил его полномочия.

Горбулин является автором книг о российской агрессии "Как победить Россию в войне будущего" и The World Hybrid War. Ukrainian Forefront.

  • 21 мая 2021-го Зеленский провел кадровые изменения в наблюдательном совете Укроборонпрома – прекратил полномочия Горбулина как его главы.
  • Другим указом Зеленский назначил новых членов в набсовет Укроборонпрома Тимофея Милованова, Александра Носова, Ростислава Шурму.

Читайте также: "Победителя не будет": Горбулин о возвращении Донбасса

Оксана Житнюк
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Владимир Горбулин НАНУ герой украины академик звание
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