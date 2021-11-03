UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ярош: Если будет широкомасштабное вторжение РФ, добровольцев задействуют в разных схемах

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 10:44
Ярош: Если будет широкомасштабное вторжение РФ, добровольцев задействуют в разных схемах - Фото
Дмитрий Ярош (Фото - facebook.com.dyastrub)

В случае широкомасштабного вторжения РФ до 10 000 украинских добровольцев готовы стать в строй, и они будут задействованы в разных формированиях и по разным схемам. Об этом в эфире Радио Свобода сказал экс-нардеп и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, заявивший вчера о своем назначении советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Яроша, он стал добровольцем в 2014 году и за это время служил в разных формированиях. У него в подчинении было около 10 000 человек, подавляющее большинство из них в случае эскалации конфликта на Донбассе готовы опять пойти в добробаты и ВСУ, и сейчас важно все это организовать и упорядочить.

"Если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется – мы об этом знаем, то добровольцы могут задействоваться в очень разных формированиях, разных аспектах и по разным схемам. Всего не могу говорить по понятным причинам. Но добровольческий потенциал будет задействован – об этом даже речи нет", – сказал Ярош.

Комментируя свое назначение советником главнокомандующего ВСУ, Ярош сказал, что в этом нет ничего удивительного, они знакомы много лет – в частности, по войне на Донбассе. Ярош также сообщил, что приказ о его назначении был еще 20 октября, но в должности советника он вчера был первый день. Среди задач, поставленных перед Ярошем главкомом, он назвал вовлечение добровольцев в деятельность ВСУ, работу с молодежью и "много разных аспектов". В пресс-службе Минобороны LIGA.net ответили, что у них нет права комментировать назначение Яроша советником Залужного.

Ярош: Если будет широкомасштабное вторжение РФ, добровольцев задействуют в разных схемах

Читайте также: Украинская армия готова к возможной эскалации со стороны России — командующий ОС

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
добробат война Донбасс дмитрий ярош Валерий Залужный добровольцы агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 