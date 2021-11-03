Ярош: Если будет широкомасштабное вторжение РФ, добровольцев задействуют в разных схемах

В случае широкомасштабного вторжения РФ до 10 000 украинских добровольцев готовы стать в строй, и они будут задействованы в разных формированиях и по разным схемам. Об этом в эфире Радио Свобода сказал экс-нардеп и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, заявивший вчера о своем назначении советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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По словам Яроша, он стал добровольцем в 2014 году и за это время служил в разных формированиях. У него в подчинении было около 10 000 человек, подавляющее большинство из них в случае эскалации конфликта на Донбассе готовы опять пойти в добробаты и ВСУ, и сейчас важно все это организовать и упорядочить.

"Если будет широкомасштабное вторжение РФ, и оно планируется – мы об этом знаем, то добровольцы могут задействоваться в очень разных формированиях, разных аспектах и по разным схемам. Всего не могу говорить по понятным причинам. Но добровольческий потенциал будет задействован – об этом даже речи нет", – сказал Ярош.

Комментируя свое назначение советником главнокомандующего ВСУ, Ярош сказал, что в этом нет ничего удивительного, они знакомы много лет – в частности, по войне на Донбассе. Ярош также сообщил, что приказ о его назначении был еще 20 октября, но в должности советника он вчера был первый день. Среди задач, поставленных перед Ярошем главкомом, он назвал вовлечение добровольцев в деятельность ВСУ, работу с молодежью и "много разных аспектов". В пресс-службе Минобороны LIGA.net ответили, что у них нет права комментировать назначение Яроша советником Залужного.

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Оксана Житнюк

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