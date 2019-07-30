ВСУ поблагодарили Нацгвардию Калифорнии за помощь в защите от РФ

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак и генерал-адъютант Нацгвардии штата Калифорния (США) генерал-майор Дэвид Болдуин подписали меморандум о взаимопонимании между формированиями по военному сотрудничеству. Соответствующее сообщение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Соглашение рассчитано на 2019 - 2021 годы.

"Мы высоко ценим военное сотрудничество с Национальной гвардией штата Калифорния и благодарим за постоянную поддержку ВСУ в противодействии агрессии со стороны РФ, в частности, за предоставленную материально-техническую помощь, организованные и проведенные мероприятия по коллективной и индивидуальной подготовке украинских военнослужащих", - заявил Хомчак.

ВСУ и Нацгвардия Калифорнии сотрудничают на протяжении 26 лет. Американские партнеры регулярно участвуют в совместных командно-штабных учениях Rapid Trident. В прошлом году ВСУ и Нацгвардии Калифорнии, после семилетнего перерыва, удалось возобновить многонациональные учения Чистое небо.

Читайте также: Россия перекрыла четверть Черного моря, нарушив морское сообщение