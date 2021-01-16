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ВСУ поднялись на 25 место в рейтинге армий мира Global Firepower

16.01.2021, 13:30
ВСУ поднялись на 25 место в рейтинге армий мира Global Firepower - Фото
Учения ВСУ на Азовском море (фото - пресс-служба Минобороны)

Вооруженные силы Украины поднялись с 27 на 25 место в рейтинге армий мира, который составляет международная компания Global Firepower. Рейтинг опубликован на сайте компании.

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Ближайшие соседи ВСУ по рейтингу – армии Польши (23 место), Вьетнама (24), Таиланда (26) и Алжира (27).

В первую десятку вошли вооруженные силы США, России, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Бразилии и Пакистана.

При этом Украина находится на седьмом месте в мире по количеству бронированных транспортных средств и буксируемой артиллерии и на восьмом – по количеству самоходной артиллерии.

Всего в рейтинг вошли армии 138 стран.

Денис Юдин
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Global Firepower ВСУ

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