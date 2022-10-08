ВСУ предостерегли, что РФ может усилить атаки, чтобы отвлечь внимание от Крымского моста

Вооруженные Силы Украины не исключают, что войска РФ усилят атаки на украинские регионы, чтобы отвлечь внимание от взрыва на Крымском мосту. Об этом предостерег спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Он подчеркнул, что угрозы ракетных ударов, как и атаки дронов-камикадзе, остаются актуальными.

Учитывая обеспокоенность врага ситуацией с логистикой на юге и попытку переключить внимание от Крымского моста, следует осознавать вероятность усиления атак на все, а особенно на южные регионы Украины, отметил Назаров.

Он призвал не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать воздушные тревоги и не приближаться к подозрительным и опасным предметам.

Назаров отметил, что во временно оккупированном Крыму сейчас панически-хаотические настроения из-за необходимости запасаться горючим, продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами.

"Все это повышает градус общественного недовольства и сопротивления властям оккупантов", – сказал спикер ОК "Юг".

Сегодня на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

Оккупанты хотят организовать паромное сообщение, но пока на море шторм и наладить переправу невозможно.

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Оксана Житнюк

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